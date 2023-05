Nick Kyrgios | niente Roland Garros | ferito al piede dopo una rapina

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’assenza dialnon è legata ad un lento recupero dall’operazione al ginocchio, ma ad una ferita alriportata ad inizio mese in unasubita a casa della madre. Lo ha precisato Daniel Horsfall, agente del 28enne tennista australiano, in una intervista al Canberra Times in vista del torneo parigino. Secondo l’agente,si sarebbe procurato un taglio ad unin una disavventura a casa di sua madre. Secondo ricostruzioni della stampa locale, untore avrebbe puntato la pistola contro la donna e rubato la sua auto. Non è chiara invece la dinamica del taglio al. Si sa invece cheè riuscito a chiamare la polizia e con un’app sul telefono ha ...

Clamoroso quanto successo a: il tennista è stato vittima una rapina e non potrà partecipare al Roland Garros a causa di una ferita al piede. A dare la notizia è stato il suo agente Daniel Horsfall : l'australiano ...Lo riferisce il suo agente, smentendo ulteriori problemi al ginocchio CANBERRA (AUSTRALIA) - Il ginocchio operato "sta fantasticamente" e senon potrà prendere parte al prossimo Roland Garros è per una ferita al piede riportata durante il furto dell'auto della mamma a inizio mese. A mettere le cose in chiaro sui media ...Era atteso anche un ritorno inaspettato, ma che alla fine non si realizzerà:ha dato forfait all'Open di Francia . L'australiano non ha ancora iniziato il 2023, con il ritiro a poche ore ...

Tennis: Kyrgios salterà Roland Garros per ferita al piede durante furto Tiscali

Lo riferisce il suo agente, smentendo ulteriori problemi al ginocchio CANBERRA (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il ginocchio operato "sta fantasticamente" e se Nick Kyrgios non potrà prendere parte al ...ROMA, 18 MAG - Nick Kyrgios non parteciperà al Roland Garros a causa di una ferita ad un piede riportata ad inizio mese nel corso di una rapina. (ANSA) ...