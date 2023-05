Newcastle-Brighton oggi in tv | canale | orario e streaming Premier League 2022 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alle 20:30 di stasera, giovedì 18 maggio ildi De Zerbi farà visita alin quello che è uno scontro diretto d’alta classifica. La partita è in programma alle 20:30 di giovedì 18 maggio del St. James Park. Ilè terzo a quota 66 punti e ha il compito di blindare il piazzamento Champions. Ilè sesto a 58 ma con una gara in meno. Negli ultimi risultati ilha attraversato luci e ombre: ha battuto Arsenal e Manchester United, tenendo la porta inviolata, ma ha anche subìto cinque gol contro l’Everton. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Calcio (259) e insu Sky Go e NOW. SportFace.

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Bruno Guimaraes, Joelinton; Saint - Maximin, Wilson, Isak.(4 - 2 - 3 - 1)

L'Europa passa dal St. James Park Ritorna la Premier League con l'anticipo del giovedì tra Newcastle e Brighton, questa sera alle 20.30, al St.James Park. Magpies terzi, a pari con lo United a 66 punt