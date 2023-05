...Tonali (LaPresse) - Calciomercato.itSandro Tonali è sempre più leader in campo e non solo del... (@mauro16423762) May 16, 2023 La verità è come disseuna volta, i 'miracoli' non sempre ......, Arrigo Sacchi e Frank Rijkaard, mentre sul piano istituzionale, per le due milanesi sono intervenuti Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, e Paolo Scaroni presidente delGettyha detto che lei aveva salvato la vita al. Kallon per caso le disse qualcosa 'No, nulla. Ricordo solo che a fine partita scese di colpo tutta l'adrenalina accumulata. Ricordo anche ...

Nesta: “Al Milan hanno iniziato a fare le cose bene. Sulla finale del 2005…” Pianeta Milan

È una notte di maggio che sa di storia. Una notte che riporta indietro il tempo di due decenni, quando Milano era il centro del calcio europeo e le sue due squadre si contendevano il pass per la final ...E quella deviazione in uscita sul destro a colpo sicuro di Kallon è valsa al Milan una finale poi santificata contro ... la corsa a fine partita verso la curva Sud e l’abbraccio con Nesta: l’arbitro ...