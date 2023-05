Neo sposa italiana perde la fede nell’oceano | ritrovata da una canadese e restituita grazie ai social

(Di giovedì 18 maggio 2023) Storia a lieto fine per una neodi Cassino che aveva perso lanunziale durante la luna di miele in Messico. Anello che è stato ritrovato da una coppiache attraverso il’ha poi restituito ai legittimi proprietari. Protagonisti della romantica vicenda due coppie. Da un lato i novelli sposi Gaetano Rossi e Licia Pietroluogo e dall’altro, una coppia di lunga data: Keith e Karen Bratt, canadesi della provincia di occidentale dell’Alberta. La luna di miele e lo smarrimento dellanunzialetisi lo scorso 24 aprile, Licia e Gaetano erano partiti per la luna di miele. La loro meta era un resort sull’oceano in Messico qui però Licia con un tuffo aveva perso ladisegnata dal marito. La coppia non aveva avuto il tempo di cercarla per bene ...

Sposatisi lo scorso 24 aprile, Licia e Gaetano erano partiti per la luna di miele. La loro meta era un resort sull'oceano in Messico qui però Licia con un tuffo aveva perso la fede disegnata dal ...Quale migliore dimostrazione del fatto che il sì che hai pronunciato in abito bianco è benedetto dagli angeli e dalle fate se non un epilogo tanto incredibile È ciò che è successo a una...... significa aver fatto centro e aver strutturato un'idea che sibene con il territorio: era ... Delloiacono) di Dino Viani, alle ore 18 con 'Quando piove canto più forte' (Edizioni) di Paolo ...

Neo sposa perde la fede di nozze nell'oceano, la ritrova su Fb TGLA7

Storia a lieto fine per una neo sposa di Cassino che aveva perso la fede nunziale durante la luna di miele in Messico. Anello che è stato ritrovato da una coppia canadese che attraverso i social l’ha ...È ciò che è successo a una neo sposa che credeva di aver perduto per sempre la sua fede nuziale, caduta nelle acque messicane dell'oceano durante il viaggio di nozze. Invece, come per miracolo, una ...