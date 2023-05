Nelle zone dell' alluvione scarseggiano gli alimenti

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - Ci sono difficoltàalluvionate in Romagna nel reperire cibo nei supermercati: molti esercizi sono chiusi mentre nei pochi apertiormai i rifornimenti. La perdurante chiusura'autostrada A14 e di numerose strade, gli allagamenti e l'assenza di personale sta di fatto bloccando le consegne e di conseguenza è difficoltoso per le persone fare la spesa.

AGI - Ci sono difficoltàalluvionate in Romagna nel reperire cibo nei supermercati : molti esercizi sono chiusi mentre nei pochi aperti scarseggiano ormai i rifornimenti. La perdurante chiusura dell'autostrada A14 ...... cioè quella che indica fenomeni localizzati in duedella regione. Una è nel Torinese, in Alta Val di Susa, Alta Val Chisone, Alta Val Pellice e Alta Valle Po. L'altra è nel Cuneese,Valli ...Peraltro le unità della protezione civile di Ferrara sono impegnatecolpite, hanno trasportato materiali a Cesenatico e Forlì e così anche i vigili del fuoco hanno lavoratoaree ...

Maltempo Emilia-Romagna, i soccorsi nelle zone colpite - Primopiano Agenzia ANSA

ANCONA, 18 MAG - Situazione in miglioramento in tutta la regione: dalle 14 di oggi nelle Marche l'allerta diventa gialla per criticità ordinaria idrogeologica e non più idraulica, cioè per quanto rigu ...Dopo l'annullamento del Gran Premio di Imola di Formula 1, la Ferrari decide di donare un milione di euro a sostegno delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna: l'annuncio di Stefano Bonaccini ...