Nel “dopo Fazio” la Rai schiererà Alessandro Cattelan | Report o Massimo Giletti? Tutte le ipotesi in campo | tanto rumore | poche certezze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’uscita di Fabioha generato polemiche. È stato cacciato o ha lasciato volontariamente? Si dibatte ma la certezza è che il conduttore savonese da settembre sbarcherà su Nove proprio la domenica sera. La Rai ora ha un problema da risolvere: cosa andrà in onda al posto di “Che tempo che fa“? Rai3 perde il programma più visto, una media vicina al 12%, e si ritroverà un competitor in più, lo stesso. Puntare sullo stesso genere con un nuovo volto, lanciare un format nuovo o spostare un titolo forte nella serata festiva? Tantein. Secondo diversi fonti sarebbe al vaglio l’idea, volto dei late show prima a Sky e poi in Rai. Nel curriculum “X Factor“, “Eurovision“, la prova deludente con “Da Grande” e la stabilità ritrovata con “E poi c’è ...