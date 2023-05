Ndoye | «Basilea-Fiorentina | abbiamo un gol di vantaggio ma è una gara difficile»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dan, attaccante del, ha parlato in vista del match di Conference League con ladi questa sera Nelche stasera affronterà laforte del 2-1 conquistato in Italia, il 22enne Dangioca a destra nel 3-5-2 e incrocerà il suo cammino con Biraghi. Il giocatore ha parlato con La Gazzetta dello Sport.FA POCHI GOL – «Io sono sempre molto concentrato sul mio lavoro, che in primis non è segnare. Certo, lo so che è la cosa più importante, ma nel mio ruolo faccio ciò che serve alla squadra, crossare, dare assist e difendere anche».QUALITA’ – «Cerco di fare bene quello che mi si chiede. Poi mi piace dribblare, saltare l’uomo se posso».CON LA– «Sì,un gol di scarto, ma ...