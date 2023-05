Nba | Boston - Miami gara - 1 116 - 123 | highlights

Gli highlights del successo 123 - 116 dei Miami Heat suiCeltics in gara - 1 delle Eastern Conference Finals: per Jayson Tatum 30 punti, ma 0 ...non bastano altri cinque elementi in doppia cifra: Jaylen Brown da 22 punti, Robert Williams da 14, doppia doppia da 13 punti e 11 assist per Marcus Smart, 19 per Malcolm Brogdon e 11 per ...Le finali della Eastern Conference disi sono subito aperte con una sorpresa. I Miami Heat hanno infatti superato ai Celtics con il punteggio di 123 - 116 facendo loro gara - 1 della serie. Sotto a met gara, la compagine della ...

Ad aggiudicarsi gara 1 della finale di Conference, semifinale playoff Nba , è Miami . Gli Heat sbancano Boston con il punteggio di 116-123 e si portano avani nella serie. I Celtics , che hanno fatto… ...Miami Heat - Boston Celtics 123-116 highlights: le azioni principali della gara 1 delle finali di Eastern Conference dei playoff NBA 2022/23.