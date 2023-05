Nasce Cdp Real Asset | 10 miliardi di investimenti sul territorio

Quattro le linee di intervento strategiche della società, guidata da Giancarlo Scotti, che oggi a Milano, insieme al presidente di, Giovanni Gorno Tempini, e all'AD Dario Scannapieco, ha ...Ultimo tema le infrastrutture, conRa che ha recentemente lanciato il "FOF Infrastrutture" , il ... Il fondoper favorire la crescita dei fondi attivi nel settore, anche sostenendo asset ...Riguardo, infine, le infrastrutture,Ra ha recentemente lanciato il 'Fof Infrastrutture', il ... In un settore ancora poco sviluppato in Italia, il fondocon tre obiettivi principali: ...

Nasce Cdp Real Asset: "10 miliardi investimenti sul territorio" - Economia Agenzia ANSA

Cdp Ra ha recentemente lanciato il ‘Fof Infrastrutture’, il primo fondo di fondi italiano in ambito infrastrutturale, con un target di 500 milioni di euro, di cui 300 già sottoscritti. In un settore ...Presentata la strategia della società del Gruppo CDP che poggia su quattro linee di intervento: sviluppo dell'abitare sociale, riqualificazione di ex immobili pubblici, focus su settore turistico e cr ...