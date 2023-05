Napoli | ritrovato un preservativo vicino alla cattedra | bufera al liceo

Polemica, più che altro social, su di un episodio avvenuto al liceo Umberto: un preservativo è statoal di sotto di una cattedra, in una classe della scuola. Ne è nato un dibattito social - tra studenti, genitori, professori e semplici curiosi - tra chi minimizza la vicenda e chi invoca '...Diverse volte nel corso della storia il club rosanero si èa giocarsi "tutto" all'ultimo ... E i tifosi più anziani ricorderanno, come se fosse ieri, di avere vissuto la trasferta di, ...Mi sonoda solo a dover gestire una squadra pronta ad andare via, a costruire una nuova rosa e a prendere un direttore nuovo, con un altro allenatore e il calendario diceva quattro ...

Hanno bombardato Napoli... Con dei raggi cosmici - hanno ritrovato ... Player.it

"C'è ormai il sospetto che lo stato di abbandono in cui versano i penitenziari della Campania, e non solo, sia giunto a un punto di non ritorno che coinvolge tutti". Così, in una nota, il sindacalista ...Oggi De Laurentiis presenterà il ritiro di Dimaro-Folgarida a Castel Volturno e l’allenatore non parteciperà. Un segnale di addio