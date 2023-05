Napoli-Inter | report da Castel Volturno | Osimhen in gruppo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilper la sua penultima al Maradona di una stagione magica potrà contare ancora su Victor. Nella sfida contro l’, fresca di qualificazione alla finale di Champions League, il nigeriano dovrebbe recuperare dopo che l’influenza lo ha tenuto fuori nella sessione di allenamento del mercoledì. Nella seduta di giovedì mattina Spalletti ha potuto contare sulla presenza diche ha svolto il lavoro come il resto del. Il comunicato delsulla seduta: “Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e ...

... abbiamo una partita importante con l', ma oggi si parla solo del Trentino. Altrimenti mi alzo e me ne vado, cosa che non posso fare per il rispetto dei miei ospiti"., De Laurentiis ......il presidente prende la parola e rivolto ai giornalisti " Volevo regalare il nuovo stecco, ... Abbiamo una partita importante contro l'e ci saranno le solite conferenze. Altrimenti mi alzo e ...

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - E' Livio Marinelli l'arbitro designato per la partita Napoli-Inter di domenica alle 18, valida per la 36/a giornata di Serie A. Lo ha reso noto l'Aia.