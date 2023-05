Napoli-Inter a Livio Marinelli | al VAR Luigi Nasca

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Perè stato designato una promessa della classe arbitrale che arriva dall’Esercito italiano:, classe ’84 da Tivoli, è infatti maresciallo dell’Esercito con un’esperienza anche in Afghanistan per una missione di pace. Il suo debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017, nella partita Atalanta-Verona, vinta dal club lombardo per 3-0 e il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B, nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B. Con ilsi possono contare cinque precedenti a partire dal Crotone-del 2020 (4-0),-Empoli del ’21 (0-1), Bologna-(0-2) e Empoli-(3-2) dello scorso campionato e quest’anno ha diretto Fiorentina-(0-0) il 28 ...