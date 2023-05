Napoli-Eintracht | il Comune si costituisce parte civile

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldisinel procedimento penale a carico dei tifosi tedeschi imputati per i violenti atti vandalici compiuti in città nelle ore precedenti l’inizio dell’incontro di calciodel 15 marzo scorso. La delibera, su proposta dell’assessore all’Avvocatura Emanuela Ferrante, è stata approvata dalla Giunta allo scopo di ottenere la condanna ed il risarcimento dei danni dadi coloro che agirono con condotta violenta, anche in gruppo con altri tifosi dell’Francoforte a volto coperto, nei disordini registrati nei pressi di Piazza del Gesù. In occasione di un violento attacco alla tifoseria napoletana, e nei successivi scontri con la polizia ...

si costituisce parte civile nel processo a carico di alcuni tifosi dell'Eintracht di Francoforte che scatenarono l'inferno in città prima del match di Champions League tra Napoli e Eintracht.

Scontri Napoli - Eintracht: il Comune di Napoli si costituisce parte civile nel processo Virgilio

