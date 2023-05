Napoli | confermate le date del ritiro a Dimaro | la squadra sarà in Trentino dal 14 al 25 luglio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oggi il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha presentato in conferenza stampa ilestivo dellain, aFolgarida. Accanto a De Laurentiis presenti l’assessore al Turismo del, Roberto Falloni, il ceoMarketing, Maurizio Rossini, il presidente dell’Apt Val di Sole, Luciano Rizzi e il sindaco diFolgarida, Andrea Lazzaroni. Assente Spalletti. Il primo dei due ritiri estivi del, come ormai consolidata tradizione dal 2020, andrà in scena anche quest’anno aFolgarida. Il presidente De Laurentiis nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno ha confermato leche vanno dal 14 al 25. ...