Napoli | Cagni | “La coppia Spalletti-De Laurentiis funziona e va preservata”

(Di giovedì 18 maggio 2023) La grande stagione del, che ha portato alla conquista del terzo scudetto, giunge verso la sua conclusione. Nel club di Aurelio Deperò sono già iniziate le riflessioni sulle mosse da compiere in vista della prossima. L’ex allenatore Gigiha rilasciato a tal proposito un’intervista a ForzaSempre, in onda su Radio Marte: “La-Dee dovrebbero mantenerla, stesso discorso anche per Giuntoli. Il tecnico è stato determinante quanto il presidente. Certo Dea volte può risultare antipatico, ma se riflettiamo su quanto ha fatto per ildiventa palese come sia un presidente che aiuta il calcio italiano”., festa ...

Notizie Calcio- Gigi, ex calciatore e allenatore è in intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato ...Notizie Calcio- Luigi, ex allenatore di Brescia e Sampdoria, ha parlato alla trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio del prossimo incontro di campionato tra Juve e. Queste le sue parole: ...... che trova nelle vittorie controe Catania. La squadra delle promesse Giovinco, Marchisio, Abate e Antonini sprofonda però con 6 sconfitte in 7 partite e in panchina arrivache passa al ...

Cagni: "La coppia con De Laurentiis funziona, il Napoli non può perdere Spalletti" Tutto Napoli

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di calciomercato. Ecco cosa ne pensa: “ Secondo me la coppia Spalletti-De Laurentiis funziona e dovrebbe rima ...Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: "Secondo me la coppia Spalletti-De Laurentiis funziona e dovrebbe rimanere così e io lascerei anche Giuntoli.