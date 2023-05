Nadal | “Salto il Roland Garros ma voglio giocare almeno un altro anno | obiettivo tornare per la Coppa Davis”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Rafaha annunciato in una conferenza stampa straordinaria che non parteciperà al: “La lesione che ho avuto in Australia è migliorata ed è impossibile pensare a una mia partecipazione al. Quest’è stato molto difficile, ho espresso un livello molto basso. Non si può sempre vincere, ora posso offrire questo in questo momento. E’ un momento complicatissimo. Non sono riuscito acome volevo a causa dei miei problemi fisici. Gli ultimi anni sono stati faticosi e difficili. Negli ultimi mesi ce l’ho messa tutta perma non ce l’ho fatta. Non mi sono divertito in allenamento e neanche in campo. Devo dare al mio corpo il tempo di rientrare. Non posso dare una data di rientro. Vorrei rientrare a fine ...