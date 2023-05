Nadal | “Non giocherò il Roland Garros Il 2024 sarà il mio ultimo anno | poi mi ritiro”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Rafaalza bandiera bianca per il prossimoe pianifica il. “La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al– ha annunciato il campione spagnolo dopo aver già saltato i tornei di Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma -. E’ un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. E’ difficile, ma il mio corpo ha deciso per me“. “Nonanche per i prossimi mesi, visto che gli ultimi risultati stati di basso livello – ha aggiunto -. Forse ill’mioin campo“ Rafa, prima in spagnolo, poi inglese e infine in maiorchino, ha ...

Nadal: 'Non sarò al Roland Garros, il 2024 sarà il mio ultimo anno' Agenzia ANSA

Manacor, 18 mag. – (Adnkronos) – "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros". Rafael Nadal ...