Nadal “Niente Roland Garros | 2024 mia ultima stagione”

(Di giovedì 18 maggio 2023) MANACOR (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafaelnon disputerà il, torneo dello Slam vinto in carriera 14 volte e mai saltato dal 2004. Lo ha annunciato il campione spagnolo durante una conferenza stampa nella sua Academy di Manacor. “L'evoluzione dell'infortunio che ho subito in Australia non è andata come avrei voluto – ha sottolineato, che il 3 giugno comporà 37 anni – e disputare ildiventa impossibile”. Il fuoriclasse mancino è rimasto vittima di un infortunio all'ileopsoas della gamba sinistra lo scorso gennaio agli Australian Open ed ha saltato tutta lasulla terra battuta, dando forfait a a Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma. “Tornerò quando sarò pronto mentalmente e fisicamente – ha aggiunto– Un ...

MAIORCA (SPAGNA) - C'erano tre ipotesi su quello che avrebbe dettoin conferenza stampa : forfait al Roland Garros, stop temporaneo a tempo indeterminato e ritiro. Alla fine Rafa li ha annunciati tutti e tre. Il campione maiorchino ha ufficializzato che salterà ..."L'evoluzione dell'infortunio che ho subito in Australia non è andata come avrei voluto - ha sottolineato, che il 3 giugno comporà 37 anni - e disputare il Roland Garros diventa impossibile". ..."L'evoluzione dell'infortunio che ho subito in Australia non è andata come avrei voluto - ha sottolineato, che il 3 giugno comporà 37 anni - e disputare il Roland Garros diventa impossibile". ...

Nadal: "Niente Roland Garros, forse il 2024 sarà il mio ultimo anno in campo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il campione spagnolo: 'L'evoluzione dell'infortunio subito in Australia non è andata come avrei voluto' MANACOR (SPAGNA) (ITALPRESS) - Rafael ...Rafa Nadal alza bandiera bianca per il prossimo Roland Garros e pianifica il ritiro. "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile ...