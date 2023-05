Nadal “Niente Roland Garros | 2024 mia ultima stagione”

(Di giovedì 18 maggio 2023) MANACOR (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafaelnon disputerà il, torneo dello Slam vinto in carriera 14 volte e mai saltato dal 2004. Lo ha annunciato il campione spagnolo durante una conferenza stampa nella sua Academy di Manacor. “L’evoluzione dell’infortunio che ho subito in Australia non è andata come avrei voluto – ha sottolineato, che il 3 giugno comporà 37 anni – e disputare ildiventa impossibile”. Il fuoriclasse mancino è rimasto vittima di un infortunio all’ileopsoas della gamba sinistra lo scorso gennaio agli Australian Open ed ha saltato tutta lasulla terra battuta, dando forfait a a Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma. “Tornerò quando sarò pronto mentalmente e fisicamente – ha aggiunto– Un ...

