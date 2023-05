Nadal annuncia | ' Niente Roland Garros e il prossimo anno mi ritiro'

Rafaa Maiorca nella sua accademia: "Non giocherò al Roland Garros, è una decisione che non ho preso io ma il mio corpo , potete immaginare quanto mi costi. L'infortunio che ho avuto in ...MAIORCA (SPAGNA) - C'erano tre ipotesi su quello che avrebbe dettoin conferenza stampa : forfait al Roland Garros, stop temporaneo a tempo indeterminato e ritiro. Alla fine Rafa li ha annunciati tutti e tre. Il campione maiorchino ha ufficializzato che salterà ...Il colosso televisivo statunitense interamente dedicato allo Sportla produzione di una docu - serie incentrata sui momenti più importanti e significativi .../Djokovic, Duello al Roland ...

Nadal annuncia un lungo stop: “I problemi fisici mi hanno tolto la gioia di giocare. Il 2024 sarà il mio ultimo anno, e vorrei che non fosse un anno da comparsa” Ubitennis

(Adnkronos) – "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros". Rafael Nadal annuncia così il suo forfait. "Non giocherò il Roland Garros". Lo ha annunciato Rafa Nadal nel corso di una conferenza stampa convocata dallo stesso atleta spagnolo presso la sua "Academia'. Il tennista maiorchino ha detto che non ...