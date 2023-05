Nadal annuncia l' addio al tennis nel 2024 e salta Parigi

Rafaelil suo addio al tennis. Accadrà nel 2024, dopo un tour lungo un anno. Dal 2005 il maiorchino, 37 anni il prossimo 3 giugno, non ha mai saltato un'edizione dello Slam parigino, il torneo ...Rafaa Maiorca nella sua accademia: "Non giocherò al Roland Garros, è una decisione che non ho preso io ma il mio corpo , potete immaginare quanto mi costi. L'infortunio che ho avuto in ..."La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros". Rafaelcosì il suo forfait dal prossimo Roland Garros, torneo che ha vinto 14 volte. "E' un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. E' difficile, ma il mio corpo ha deciso ...

Nadal annuncia un lungo stop: “I problemi fisici mi hanno tolto la gioia di giocare. Il 2024 sarà il mio ultimo anno, e vorrei che non fosse un anno da comparsa” Ubitennis

Nessuna certezza sui tempi di recupero: "Negli ultimi mesi ho lavorato tanto per tornare, ma non ce l'ho fatta" ...TENNIS "La lesione non è guarita come volevamo. E' un peccato saltare Parigi dopo molti anni, ma il mio corpo ha deciso per me" Vedi anche Tennis… Leggi ...