Myanmar | l’esercito ha importato armi per un valore di 1 miliardo di dollari

...fa ricorso secondo'Onu a una 'politica della terra ... Lo scorso marzo la giunta militare al potere ada febbraio ...... non riconosciuta dale perseguitata dall'. Il ...puntuale tra la costa meridionale del Bangladesh e il vicino... Secondo'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (......lanciato dall'arcidiocesi a fronte delle misure necessarie per'...tutti cristiani) in questo piccolo Stato al confine con il...dei giorni scorsi regna una calma tesa imposta dall', ma ...

Esperto ONU denuncia un miliardo di dollari di traffico d'armi verso il ... La Voce di New York