Musica e bioginnastica | concerto di Emiliano Toso a Grottaminarda

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 20 maggio nell’Auditorium Comunale diladi: “Il ritmo della vita:in corpo“. Appuntamento alle ore 20:45 con l’iniziativa a cura dell’Associazione “” e con il patrocinio del Comune diè un biologo cellulare, musicista e compositore e proporrà dal vivo, con il suo pianoforte accordato a 432Hz (convenzionalmente si accorda a 440Hz, ndr), il suo disco “Translational Music”. Non un semplicema un viaggio benefico per la mente che permane anche dopo l’ascolto. Sarà affiancato da Stefania Tronconi per la parte che riguarda laed il riequilibrio posturale ...