Muore un’ora prima del funerale di sua mamma | poi la scoperta da brividi

Investita mentre portava a spasso il suo cane,la sera stesso, dopo aver aspettato, con l'ospedale di Monopoli a cento metri di distanza,'ambulanza per oltre mezz'. Questa l'assurda morte di Erika Burger, 73 anni, cittadina tedesca da ...E' stato necessario far arrivare l'ambulanza da'altra città ed è giunta sul posto oltre mezz'dopo. Lei, Erika Burger, 73 anni, cittadina tedesca da tempo residente nella città pugliese, è morta nella serata del 17 maggio. L'incidente si è ......sua volta la vende all'industriale delle ceramiche Zamboni e...oggi non rimane traccia e anche l'archivio è andato perduto "'... Amabilenell'esplosione mentre è in automobile "con la figlia ...

Muore un'ora prima del funerale della madre, addio alla 59enne Maria Cristina Buttignoni: "La sua vita dedica… La Repubblica