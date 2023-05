Muore un' ora prima del funerale di sua mamma Il dramma di Maria Cristina | volontaria che aiutava i disabili | ' Era un' anima rara'

ha nome e data di nascita nuovi' Chi era Maria Cristina Buttignoni Maria Cristina Buttignoni era molto nota in città, racconta il Cittadino di Lodi, per il grande impegno in qualità di ...Se n'è andata il giorno dopo sua madre, senza riuscire a darle l'ultimo saluto: Maria Cristina Buttignoni, 59enne di Lodi, è morta dopo una lunga malattia ieri pomeriggio, circa un'prima che venisse celebrato il funerale della madre Enrica Pedrinazzi, di 83 anni. La notizia, riportata anche da "il Cittadino di Lodi", non ha sconvolto solo una famiglia, ma l'intera città, ...... perché superava il limite di velocità consentito in quel tratto di strada ('52 miglia all'in ... Leggi Anche Verona,cane lasciato in auto al sole mentre la proprietaria era in piscina TI ...

Un destino crudele. Morire un'ora prima del funerale della propria mamma. Maria Cristina non è riuscita a salutare la donna che le ha dato la vita, Enrica Pedinazzi, scomparsa all'età di 83 anni un ...