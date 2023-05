Muore durante manutenzione della funivia Seceda in val Gardena

lo spostamento da una cabina all'altra, per motivi ancora da chiarire, la corda a cui era assicurato si è tagliata e lui è precipitato da un'altezza di circa 60 metri, morendo sul colpo. L' ...lo spostamento da una cabina all'altra per motivi non ancora da chiarire la corda a cui era assicurato si è tagliata e lui è precipitato da un'altezza di circa 60 metri, morendo sul colpo. L'...Il 18 maggio 1988, a 59 anniEnzo Tortora, conduttore televisivo, autore e giornalista, per un tumore ai polmoni. 'Perché - ...il primo processo viene eletto europarlamentare nelle file ...

Piacenza, il poliziotto Giuseppe Saudella muore durante una vacanza a Tenerife Corriere della Sera

Durante lo spostamento da una cabina all'altra, per motivi ancora da chiarire, la corda a cui era assicurato si è tagliata e lui è precipitato da un'altezza di circa 60 metri, morendo sul colpo.Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9.20, durante la manutenzione della funivia Seceda in val Gardena, attualmente chiusa in attesa dell'avvio della stagione estiva. (ANSA) ...