Muore a 45 anni dopo l' intervento chirurgico per dimagrire | indagati tre medici

Morto a causa di un' operazione per dimagrire. A Cassino , provincia di Frosinone , un uomo di 45è deceduto dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico per perdere peso . L'uomo, originario di Latina , aveva scelto una clinica privata nella cittadina della Ciociaria, per dimagrire. ...AGI - Un operaio di 48è morto questa mattina dopo essere precipitato dalla cabina della funivia del Seceda in Val Gardena in Alto Adige . L'uomo, di origini toscane, ma residente dain Val Gardena, è precipitato da circa 60 metri. Era un tecnico manutentore e oggi era impiegato in lavori in vista dell'avvio della stagione turistica estiva. Secondo le prime ricostruzioni la ...Un destino crudele. Morire un'ora prima del funerale della propria mamma . Maria Cristina non è riuscita a salutare la donna che le ha dato la vita, Enrica Pedinazzi , scomparsa all'età di 83un giorno prima di leti. Non è deceduta per il dolore, ma la 59enne di Lodi , stava affrontando da mesi una malattia incurabile, che l'ha portata via poco prima delle esequie dell'anziana mamma. ...

Cade dalla sedia in casa, muore una bambina di 6 anni Agenzia ANSA

DESE - Fa retromarcia investe una passante: Luigina muore a 64 anni. Conducente 36enne condannato a 2 anni e 4 mesi. Al termine dell’udienza che si è tenuta nei giorni ...Morto a causa di un'operazione per dimagrire. A Cassino, provincia di Frosinone, un uomo di 45 anni è deceduto dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico per perdere ...