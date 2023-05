Multa a pensionato che ripara buca | eurodeputato paga l’ammenda

Mi impegno a farlo, perché a me sembra una cosa ingiusta lasciare lasulle spalle di unche compie un'opera di bene. Per me il signor Trenta ha fatto un'opera di buon senso, ovvero ...Risultato Gli arriva a casa, unadi oltre 800 e l'ingiunzione a ri - scoprire la buca. Ma alla fine è proprio ila trovare un modo per trovare un accordo con il comune, chiedendo ...La prima su cui si sono soffermati è quella della storia volenterosodi Barlassina, in provincia di Monza, che si è visto recapitare unadi 882 euro per aver tappato una buca in ...

Multa a pensionato che ripara buca, eurodeputato paga la multa Agenzia ANSA

VERONA - «Avevo preso due multe, ero arrabbiato ma mi sono pentito». Ha risposto così un pensionato 59enne ai Carabinieri di Torri del Benaco (Verona) che lo hanno individuato ...La disavventura di Claudio Trenta rimbalza su giornali e social a ogni latitudine. “Dicono che rovino il mio paese Falso, lo aiuto a risolvere i problemi” ...