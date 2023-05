(Di giovedì 18 maggio 2023) Thiago, a due giorni da Cremonese - Bologna, fa chiarezza su Marko: niente dima se dovesse arrivare una proposta di una big (il Milan é in pole), la porta non verrà… ...

... non caro e può arrivare senza sforzi: il Milan vota sì per Arnautovic oltre le aspettative Per, il Bologna é andato oltre le aspettative: Thiago venne ingaggiatola squadra e 6 punti ...... il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 e il pontea Cavezzo, sulla strada ... Rimangono limitazioni al transitosensi unici alternati sulla strada provinciale 31 tra Lama Mocogno e ...1 Thiago, allenatore del Bologna , parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfidala Cremonese: 'Vorrei esprimere cordoglio alle famiglie delle vittime dell'alluvione di questi giorni. Volevo ...

Motta: "Con Arnautovic nulla di personale. Se lo vuole un grande club, giusto che ci vada" La Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Bologna parla nella conferenza stampa all'antivigilia della partita contro la Cremonese. Argomento L'attaccante austriaco.L'allenatore del Bologna parla nella conferenza stampa all'antivigilia della partita contro la Cremonese. Argomento L'esperto attaccante austriaco.