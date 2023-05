Mostre | centenario della nascita di Calvino | un’esposizione a Roma per ricordare il grande scrittore

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino, XXXV edizione, si è svolta la presentazione in anteprima alla stampa e al pubblicomostra su Italo(Santiago de las Vegas, Cuba 1923 – Siena 1985) che aprirà aalle Scuderie del Quirinale nell’ottobre 2023. La mostra, curata da Mario Barenghi e organizzata da Ales SpA / Scuderie del Quirinale in collaborazione con Electa, fa parte degli eventi principali delle celebrazioni ufficiali per ildello. Un progetto ‘visivo’, che racconta la figura e l’opera di, rivolto sia ai suoi estimatori sia ai ‘nuovi’ lettori e ai giovani, che si stanno avvicinando ora ai suoi testi. Il rapporto dicon le arti ...

... reading, spettacoli teatrali, letture e laboratori per bambini e ragazzi, cene letterarie,, ... per promuovere la lettura nei condomini in periferia: quest'anno, in occasione deldi ...Le opere di Miguel Soro sono state esposte ine musei in varie parti del mondo e nell'ambito di importanti eventi ciclistici, tra cui la celebrazione deldi Fausto Coppi in Italia e ...Le opere di Miguel Soro sono state esposte ine musei in varie parti del mondo e nell'ambito di importanti eventi ciclistici, tra cui la celebrazione deldi Fausto Coppi in Italia e ...

Una grande mostra racconta Calvino nel centenario dello scrittore Agenzia ANSA

Oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino, XXXV edizione, si è svolta la presentazione in anteprima alla stampa e al pubblico della grande mostra su Italo Calvino (Santiago de las Vegas, Cuba ...Genova - Genova Capitale del Libro incontra Roma, nel nome di Italo Calvino. Palazzo Ducale, grazie a una rinnovata collaborazione tra Scuderie del Quirinale, Regione Liguria e Comune di Genova, nella ...