Mosè di Michelangelo | l’effetto speciale durante i tramonti e quel dito mignolo che lascia tutti a bocca aperta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildiè una delle sculture più celebri al mondo, vero e proprio capolavoro del Buonarroti. Ma siete sicuri di conoscere la sua storia ei dettagli su di essa? Andiamo a scoprirli insieme… Ildiin tutto il suo splendore: una scultura stupenda sulla quale c’è tanto da scoprire. Foto: Shutterstockdi: la storia della scultura Ildiè stato realizzato da Buonarroti nell’ambito del complesso statuario concepito quale tomba di Papa Giulio II, conservato nella Chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma. LEGGI ANCHE: — Pietà di, sai perché nasce da un imbroglio? La curiosità che forse non conosci L’opera ebbe una vita ...

Per ulteriori info goo.gl/8XcyRp Domenica 21 maggio 2023, h 18.00 Rione Monti: il quartiere del Marchese del Grillo, di Petrolini e deldi. Divertente passeggiata sulle orme di ...Visita Guidata Daagli Imperatori passando dal Marchese del Grillo Passeggiata per il Rione Monti Cominceremo la visita ammirando il famosodinella chiesa di San Pietro in Vincoli. Dopo questa esperienza indimenticabile inizieremo la nostra passeggiata percorrendo l'asse viario Argiletum, che divide in due l'antico e ...Per ulteriori info goo.gl/8XcyRp Domenica 21 maggio 2023, h 18.00 Rione Monti: il quartiere del Marchese del Grillo, di Petrolini e deldi. Divertente passeggiata sulle orme di ...