Morto in carcere il boss Ieni | il legale | ' Era malato da tempo | pronta una denuncia'

Il boss Giacomo Maurizio Ieni, detto Nuccio, èneldi Secondigliano. Elemento di spicco del clan Pilera - Puntina di Catania guidata dal boss Salvatore Pillera, il boss era malato da tempo. Ne dà notizia uno dei suoi difensori, l'...Epstein èina New York in circostanze sospette nel 2019, dopo essere stato arrestato con l'accusa di traffico sessuale.Il boss Giacomo Maurizio 'Iano' Ieni, 65 anni, ritenuto il reggente della cosca mafiosa catanese Pillera - Puntina, èieri sera nelcampano di Secondigliano. Era malato e detenuto in attesa di un'udienza davanti al gup di Catania nel procedimento nato dall'operazione 'Consolazione' nei confronti di 16 ...

Boss malato morto in carcere, il suo avvocato annuncia esposti Agenzia ANSA

Il boss Giacomo Maurizio ‘Iano’ Ieni, 65 anni, ritenuto il reggente della cosca mafiosa catanese Pillera-Puntina, è morto ieri sera nel carcere campano di Secondigliano. Era malato e detenuto in attes ...I legali di Ieni hanno annunciato che presenteranno una denuncia per conoscere i particolari della morte del loro assistito.