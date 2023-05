Morti e sfollati nell' inferno d' acqua

(Di giovedì 18 maggio 2023) Novee immagini terrificanti quelle che arrivano dai territori colpiti dalle alluvioni delle ultime 48 ore. L'Emilia Romagna è in ginocchio e le operazioni di soccorso a causa del maltempo ...

Novee immagini terrificanti quelle che arrivano dai territori colpiti dalle alluvioni delle ultime ... Al lavoro per gestire emergenza epiù di 1.100 volontari, oltre 600 vigili del fuoco,...Nove, 40 mila, 41 comuni colpiti e 23 fiumi esondati: è il bilancio ancora provvisorio dell'alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna. 300 millimetri di pioggia caduti in 48 ore lasciano ...La pioggia incessante ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna. Esondati quasi tutti i fiumi, una trentina i comuni allagati. Migliaia gli. E purtroppo è iniziata anche la conta dei, un primo bilancio parla di 9 vittime, e dei dispersi, nonostante l'impegno dei circa 700 vigili del fuoco nel prestare i soccorsi. Sommersi ...

L'aggiornamento: 8 morti in regione e almeno 10mila sfollati. Il ministro Piantedosi: "Il Governo farà la sua parte" RavennaToday

Forlì, 18 maggio 2023 – Tre morti. L’apocalisse d’acqua fa la conta più tragica ... evacuata con l’aiuto della polizia municipale di Ravenna. Alle 12 gli sfollati in città erano circa 250. Chiusi i ...Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha parlato di “numeri incredibili e un gran numero di sfollati”. La Protezione civile ha anche riferito che circa 50.000 persone sono senza elettricità e ...