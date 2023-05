Morte improvvisa che colpisce giovani e atleti | a che punto è la cura | parlano i ricercatori

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) I farmaci comunemente usati per modulare il calcio potrebbero essere efficaci nelladella cardiomiopatia aritmogena, la malattia genetica cardiaca chesoprattutto ie gli: lo rivela uno studio coordinato dal Centro Cardiologico Monzino e finanziato dalla Fondazione Giacomo Ponzone, recentemente pubblicato sul prestigioso Journal of Translational Medicine. La Cardiomiopatia Aritmogena (ACM) si manifesta con una progressiva disfunzione cardiaca e aritmia cioè irregolarità del ritmo cardiaco, portando, nei casi più gravi, alla. È la tragica storia dicome Davide Astori o Piermario Morosini o persone meno famose, come Giacomo Ponzone, a cui è intitolata la Fondazione che finanzia questo ...