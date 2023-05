Mortalità materna | Iss | In Italia 365 decessi su 4 | 4 milioni di bimbi

I dati Secondo l'analisi dell'Iss, nel periodo 2011 - 2019 lamedia in Sicilia è stata di 13,1 decessi ogni 100 mila nati vivi, pari a circa tre volte e mezzo rispetto a quella registrata in Toscana ( 3,6) . Il numero maggiore di decessi si è ...Nello stesso periodo, 2011 - 2019,lamedia in Sicilia è stata di 13,1 decessi ogni 100 mila nati vivi, pari a circa tre volte e mezzo rispetto a quella registrata in Toscana (3,6). ...Sono state presentate durante il convegno organizzato dall`Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS), le prime stime nazionali della, che risulta diminuita da 11 a 8,3 decessi ogni 100.000 nati vivi nel periodo 2011 - 2019. 'Si tratta - sottolinea Serena Donati, che dirige il Reparto Salute della donna e dell'età ...

Mortalità materna. Iss: “In Italia è in calo: -24,5% tra il 2011 e il 2019” Quotidiano Sanità