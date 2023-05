Morata smentisce le offerte di Juve e Milan

Juventus, Arrivabenel'affare. Juve, Arrivabene commenta l'acquisto di Bremer . Juventus, nel mirino c'è sempre. La Juventus però deve pensare anche all'attacco, soprattutto ...Juventus, Arrivabenel'affare. Juve, Arrivabene commenta l'acquisto di Bremer . Juventus, nel mirino c'è sempre. La Juventus però deve pensare anche all'attacco, soprattutto ...

Calciomercato - Milan, Morata smentisce: "Se ne parla Io non ne ... Radio Rossonera

Dopo il campionato vinto, in casa Napoli è già tempo di pensare al futuro. Tanto potrebbe cambiare nella squadra azzurra, con le posizioni di Giuntoli e Spalletti – per motivi diversi – non proprio so ...La punta dell'Atletico Madrid accostata per la prossima stagione a rossoneri e giallorossi ammette che in estate tutto può cambiare in fretta ...