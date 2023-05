Monza | Palladino | Juve mi vuole? Non mi ha chiamato

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il presidente ha detto che mi cerca lae spera che resti? Ringrazio il presidente Paolo Berlusconi per le belle parole ma se lantus mi avesseme lo ricorderei". A parlare, durante la conferenza prima della sfida al Sassuolo è Raffaele, tecnico del. "Ma non è accaduto. Io vi dico sempre la verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. Personalmente sono concentrato sulla partita contro il Sassuolo". "Vignato e D'Alessandro hanno giocato poco? E' un argomento non facile da spiegare perchè la nostra squadra è composta da tanti giocatori molto forti e la competizione è molto alta", aggiunge. "E' normale che alla fine di un campionato c'è chi ha giocato di meno e di più. Oltre a Vignato e D'Alessandro ci sono Antov, Carboni, Ranocchia. Citarne ...

Commenta per primo Raffaele, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. L'EMILIA ROMAGNA - 'Voglio aprire la conferenza per sensibilizzare ciò che è successo in Emilia ...54 Paolo Berlusconi , fratello di Silvio, presidente del, parla del futuro del tecnico dei brianzoli, Raffaele: 'Dovrebbe restare a, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca - dice, intervendo ai microfoni di Radio Radio - . Sarà bello dire di no alla Juve '. Il nome di ...'Il futuro diDovrebbe restare a, ne parliamo a fine stagione, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve' . Intervenuto a Radio Radio, Paolo Berlusconi, il presidente ...

Monza, Paolo Berlusconi rivela: 'La Juve cerca Palladino, bello dire di no' Calciomercato.com

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il presidente ha detto che mi cerca la Juve e spera che resti Ringrazio il presidente Paolo Berlusconi per le belle parole ma se la Juventus mi avesse chiamato me lo rico ...Dany Mota Carvalho è una delle note positive dell’ottima stagione del Monza, è tra i giocatori valorizzati da Palladino. I numeri parlano di 5 gol e 1 assist in 26 partite a voto al fantacalcio.