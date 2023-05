(Di giovedì 18 maggio 2023) dalla nostra inviata Paola Suardi Regia di Kore’eda HirokazuUn film con Sakura Andô, Eita, Mitsuki Takahata, Shido Nakamura, Yuko TanakaGenere Drammatico Palma d’Oro nel 2018 con “Un affare di famiglia” e premiato della Giuria per “Father and Son” nel 2013, il regista giapponese Koreeda torna a concorrere a Cannes esplorando relazioni umane e soprattutto familiari disfunzionali con il film “”. Apparentemente un thriller – nel quale aleggiano un clima di sopraffazione e bullismo a scuola e la vicenda di un incendio doloso in un “hostess bar” – il film narra la stessa vicenda attraverso i punti di vista di una madre vedova, dell’insegnante del figlio accusato di vessarlo, e del ragazzino stesso, di nome Minato. “” si rivela invece a poco a poco un film soprattutto incentrato sull’apparenza e le diverse sfaccettature della realtà tra ...

"Quando ho scoperto la sceneggiatura, ho pensato che questanon doveva essere vista da quell'... Ieri sera alla sua prima mondiale a Cannes,ha ottenuto una standing ovation di sei minuti.Però nella suaè un evento per cui la critica è stata essenziale proprio nella scoperta di ... La proiezione didi Horokazu Kore - eda, ieri in sala Bazin, è partita con mezz'ora di ...Su 'Avvenire' Alessandra De Luca parla deldi Kore - eda (recensito anche da Mereghetti sul ... un cortometraggio, secondo film in inglese del regista spagnolo, unawestern su due cowboy ...

Monster, storia in sospeso tra la difficoltà di dire la verità e comunicare BergamoNews.it

Monster, parlando di ritorni ... trovando nella messa in scena di questa storia una formula perfetta per toccare temi complessi e spinosi.La recensione di Monster il film del regista Hirokazu Kore-eda presentato in concorso al Festival di Cannes 2023.