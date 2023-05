Monica Leofreddi vittima di stalking | cosa è successo | chi era lo stalker

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gina Rovere e all’intervista esclusiva a padre Georg Gänswein, arcivescovo e Prefetto della Casa Pontificia, già Segretario particolare di Benedetto XVI, anche la conduttrice e giornalista. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, fino alla pagina buia che l’ha vistadi unoper anni.Leofredi e l’incubo delloPer anni la giornalista e conduttrice romanaè statadi unoche per quattro anni, senza sosta, l’ha perseguitata. ...