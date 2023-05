(Di giovedì 18 maggio 2023) Un paio difaha voluto raccontare della sua lunga storia d’amore con Antonelloa Vieni da me. La loro relazione è durata 9, da quando lei ne aveva venti a quando ne ha compiuti 29.Leoffredi ha avuto una relazione durata novee mezzo con Antonello, da quando aveva 20fino ai 29. Il rapporto è finito a causa di, che tradì Antonello per un altro uomo, con cui poi ha iniziato un’altra relazione. Oggi,è sposata con il dentista Gianluca Delli Ficorelli dal 2015. Da questo matrimonio sono nati due figli, Riccardo e Beatrice. Vi sono storie che si tengono chiuse nel ...

Chi è, carriera e vita privata della conduttrice televisiva italiana. Nel mondo della tv dagli anni Ottanta e L'articolo, chi è la conduttrice: vita privata, biografia, ...Gli argomenti a vantaggio della trasmissione se non figlia nipote della storica Italia sul 2 sempre con Infante e(ottimi professionisti, soprattutto persone perbene) sono vari; ...Tra questi Rocio Munoz Morales, che ha commentato con un 'meraviglia' , ma anche, Elisa Isoardi, Salvo Sottile, Francesca Barra, Rita Rusic e tanti vip nostrani. Intanto oggi il ...

Monica Leofreddi: età, marito, figli e tumore della conduttrice Tag43

Conduttrice televisiva con alle spalle una carriera oramai iniziata quarant’anni fa, Monica Leofreddi, molto apprezzata in vari ambienti e dai telespettatori, ma anche famosa in modo specifico per alc ...Monica Leofreddi è una nota e stimata conduttrice che è riuscita ad emergere grazie alla sua spiccata personalità: conosciamola meglio.