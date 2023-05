Monica Leofreddi | chi è | età | carriera | chi è il marito | figli | oggi | stalker | foto | vita privata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre agli affetti stabili e a Gina Rovere, attrice in decine di film italiani di grande successo e fiction molto amate dal pubblico, come “Don Matteo”, ci sarà anche, la storica conduttrice che si racconterà a cuore aperto. Dalla lungada conduttrice e giornalista all’amore, senza tralasciare nessun aspetto. View this post onA post shared by(@official) Dagli esordi al debutto di...