(Di giovedì 18 maggio 2023) Idi calcio del, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, si mostrano per la prima volta al grande pubblico. Nell’iconico Osservatorio Griffith di Los Angeles è stato dato il simbolico calcio d’inizio alla rassegna iridata, la prima di sempre a 48 squadre. “Non sarà solo il più grande Mondiale di sempre, sarà qualcosa che andrà oltre ogni immaginazione”, le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, che assieme a Ronaldo il Fenomeno ha lanciato ilufficiale della manifestazione e lo, “We Are 26”. Nella campagna di promozione appaiono i ritratti di volti e luoghi che raccontano le storie uniche della Coppa del Mondo, dando un assaggio di quello che potranno aspettarsi i tifosi nel. “Questoè un grido di battaglia – ha detto ancora ...

in terra nordamericana, distributi in 16 città, vedranno le 48 nazionali qualificate ...32 che daranno poi vita alla fase a eliminazione diretta fino alla finalissima del 19 luglio. Per ...... a partire dall' Europa che oggi, con una quota del 60% delle vendite, rappresenta il ...successiva della sua strategia di elettrificazione che si concretizzerà sul mercato a partire dal. ...... molti sono stati gli aggiustamenti, fino a giungere al layout moderno inaugurato per i... "San Siro come lo conosciamo oggi ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernalinel ...

Mondiali 2026, ecco logo e slogan: "We Are 26" SPORTFACE.IT

Infantino: 'Sarà un'edizione oltre ogni immaginazione' LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'immagine della Coppa più ambita e sullo sfondo ...Il centrocampista in Argentina, debutta domenica col Brasile: "Ricordo quando lasciai la Faellese per l’Empoli: un po’ mi dispiacque..." ...