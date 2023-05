Moldavia | vogliamo aderire all' Ue il prima possibile

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lavuoleall'Unione Europea "il" per proteggersi dalla minaccia russa e spera in una decisione "nei prossimi mesi" sull'apertura dei colloqui: lo ha detto la ...

Lavuole aderire all'Unione Europea "il prima possibile" per proteggersi dalla minaccia russa e spera in una decisione "nei prossimi mesi" sull'apertura dei colloqui: lo ha detto la presidente ...Oltre alla fragilità economica e agli assillanti problemi di corruzione, ladeve anche ... 'rimanere parte del mondo libero. Vediamo cosa sta accadendo in Ucraina, vediamo che la ...In Gagauzia, una piccola regione della, si sono svolte le elezioni per l'elezioni del governatore ma il governo di Maia Sandu ha ... 'continuare ad essere amici della Federazione Russa, ...

