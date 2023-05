Modigliana isolato | serve un ponte dell' esercito

(Di giovedì 18 maggio 2023) Frane, strade interrotte e intere frazioni con famiglie isolate rimaste senza acqua e senza corrente elettrica e in molti casi senza collegamenti telefonici. Questo il dramma di molti paesi'Appennino dopo l'alluvione. Difficili anche gli interventi di soccorso.La situazione paese per...

... giornalista di La Prealpina, anch'egli originario di. Oggi anche quel pezzo di Romagna tra colline e Appennini è sferzato dal maltempo,dopo il cedimento di un ponte e diverse di ..."Aoltre alle frane dei giorni scorsi si sono aggiunte allagamento di via Modiglianese ... Proprio sulla Provinciale, una frana ha42 cittadini che abitano a monte. Dovadola Anche a ...... sono uscito in macchina per raggiungere il paese ma non ho potuto proseguire perché c'era già una frana che interrompeva la viabilità lungo la strada statale che dava a Dovadola ...

L'incubo di Modigliana, isolata da giorni Corriere Romagna

Veramente assurda, infine, la situazione di Modigliana e Tredozio, che sono isolate dalle frane sia nella fondovalle del Tramazzo (verso Faenza), sia verso Marradi (con transito solo dei mezzi di ...Strade interrotte e intere frazioni con famiglie isolate senza acqua e senza corrente elettrica nei Comuni dell'entroterra ...