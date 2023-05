Mo | Israele vieta uso bandiera palestinese in raduni di più di 3 persone

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tel Aviv, 18 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il parlamento israeliano ha approvato un progetto di legge che vieterebbe l'uso di bandiere di "entità ostili" in riunioni di più di tre, misura che impedirebbe l'utilizzo dello stendardoanche durante la marcia in programma oggi a Gerusalemme. Si tratta di un disegno di legge che dovrà passare ancora per altre due letture prima di essere approvato, ma che in questa prima tornata ha già avuto il sostegno di 54 parlamentari, mentre 16 hanno votato contro. Secondo il quotidiano israeliano 'Haaretz', la legge prevede che se almeno trealzano in pubblico ladi una "entità ostile" o di uno "Stato nemico", detta assemblea sarà consideratata, e quindi i suoi partecipanti potranno essere arrestati e rischiano fino a un ...