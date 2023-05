(Di giovedì 18 maggio 2023) L’Inter ha reso note le condizioni di Henrich, uscito per infortunio durante il derby col Milan: il comunicato ufficiale.– A seguire il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter. “Henrikhsi è sottoposto questa mattina aclinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

L'addio di(che ha svolto lemediche proprio coi nerazzurri ) ha lasciato un vuoto tecnico importante nella rosa di Josè Mourinho e Dybala, oltre a rappresentare il giusto regalo ...... con cui non ha rinnovato il contratto, oggi è il giorno in cui Henrikhapproda all' Inter a parametro zero. Il 33enne trequartista armeno ha effettuato in mattinata lemediche alla ...Henrikh, giocatore in scadenza di contratto con la Roma è praticamente un nuovo innesto dell'Inter. Oggi, 22 giugno, l'armeno ha infatti disputato lemediche prima nella clinica di Rozzano e ...

Mkhitaryan, visite mediche dopo l’infortunio: ecco l’esito degli esami Inter-News.it

Inter-Milan: Mkhitaryan ha provato a stringere i denti ma alla fine si è dovuto arrendere. Cambio obbligato per Inzaghi ...Le ultime notizie sul derby di Champions League di questa sera. L’attesa di Pioli e di Inzaghi. San Siro esaurito. In palio la finale di Istanbul ...