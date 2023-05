Mkhitaryan | filtra ottimismo per il suo recupero in tempo ? Sky

(Di giovedì 18 maggio 2023) Henrikhsi è infortunato alla fine del primodella partita contro il Milan. L’armeno ha svolto gli esami questa mattina, da Sky Sport vengono definiti i tempi di– Henrikhha fatto registrare una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Il giocatore dell’Inter si è fatto male alla fine del primodella gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan ed è stato poi sostituito da Marcelo Brozovic. Matteo Barzaghi parla di un obiettivo su Sky Sport per l’Inter: recuperare il proprio centrocampista in vista della Finale contro il Manchester City. C’èe speranza, sicuramente l’armeno salterà la Finale di Coppa Italia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

L’armeno è uscito anzitempo dall’Euroderby di ritorno a causa di un problema accusato al quadricipite sinistro. Quest’oggi ha effettuato tutti i controlli medici del caso. Le sue condizioni Reo di ess ...Si parla di una lesione, per Henrikh Mkhitaryan, e l'Inter vive con estrema ansia le ore che seguono l'infortunio maturato dall'armeno ...