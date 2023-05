Miley confessa | basta tour e il vero testo di Flowers prima che venisse modificato

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo l’enorme successo ottenuto durante l’adolescenza con Hannah Montana, poi il boom di Bangerz,Cyrus quest’anno è tornata ai vertici di ogni classifica che conta cone Endless Summer Vacation. Nonostante i grandiosi risultati della sua nuova musica, la popstar americana però non ha intenzione di partire con unmondiale. In un’intervista rilasciata a Vogueha spiegato come mai non la vedremo nell’imminente futuro a cantare in giro per il mondo ed ha anche fatto una rivelazione su. A quanto pare la canzone (dedicata a Liam Hemsworth) originariamente aveva un altro ritornello, che stravolgeva il suo attuale significato.Cyrus: “Ecco il ritornello originale di”. “L’avevo scritta in un modo molto diverso. Il ritornello era ...