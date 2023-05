Milanmania | Pioli a fine ciclo | palla a Leao e si spera | ma con Dybala al posto di Origi

Non essere nei primi 4 oggi è grave e fa sorgere spontanea una domanda: sarà giusto ripartire il prossimo anno daoppure no Oggi io non so rispondere . E anche questo, purtroppo, è molto ...Il tempo effettivo sottolineato anche daè imbarazzante: 49 minuti effettivi sui 106 in totale ci raccontano una gara in cui non si è giocato mai. Troppi falli, ma anche troppi falli non ...Nella speciale classifica la squadra diè 13esima: ne hanno avuti di più, tra le altre, Bologna, Monza, Spezia e Cremonese. La Roma addirittura 9 a favore. Per una squadra che ha un gioco ...

Altra partita a dir poco deludente del Milan: diciamolo pure, è stata una prestazione indecente. Sconfitta contro la terz'ultima in classifica, che non vinceva da 8 turni. E' l'ottavo ...