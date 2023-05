Milan-Sampdoria | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sabato 20 maggio alle ore 20:45 presso lo stadio Giuseppe Meazza si affronteranno, gara valida per la 36a giornata di Serie A. Gara di vitale importanza per i rossoneri, che a seguito dall’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter dovranno vincere per continuare a inseguire il quarto posto. Solo la faccia da salvare, invece, per i doriani. Di seguito ledi. Iesi, come accennato, dovranno tirarsi su di morale per l’esclusione in semifinale dalla coppa dalle grandi orecchie. Il percorso stagionale europeo è stato comunque positivo: nessuno si sarebbe aspettato un tale avanzamento nella competizione. Tuttavia, per ...